أصدر الفاتيكان بيانا رسمياً، أوضح فيه، أن "البابا فرنسيس يعاني من نزلة برد ومن دون أي أعراض تتعلق بأمراض أخرى".
وجاء بيان الفاتيكان في أعقاب تقرير لصحيفة إيطالية ذكرت أن "الفحوص الطبية التي أجريت للبابا أثبتت إصابته بفيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر الفاتيكان: البابا يعاني من نزلة برد ولا تظهر عليه أعراض أي مرض آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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