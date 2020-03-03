الفاتيكان: البابا يعاني من نزلة برد ولا تظهر عليه أعراض أي مرض آخر

أصدر ​الفاتيكان​ بيانا رسمياً، أوضح فيه، أن "​البابا​ فرنسيس يعاني من نزلة برد ومن دون أي أعراض تتعلق بأمراض أخرى".

وجاء بيان الفاتيكان في أعقاب ​تقرير​ لصحيفة إيطالية ذكرت أن "الفحوص الطبية التي أجريت للبابا أثبتت إصابته ب​فيروس كورونا​".