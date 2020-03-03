القاضي رجا الخوري أصدر تعميما حول آلية العمل في قصر العدل ببعبدا لغاية الجمعة

أصدر الرئيس الأول الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضي رجا الخوري التعميم الآتي: "تفسيرا لقرار وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ المتعلق بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في قصور العدل، اعتبارا من يوم غد حتى يوم الجمعة المقبل ضمنا، خصوصا تلك التي تشهد اكتظاظا كبيرا للحد والوقاية من انتشار فيروس ​الكورونا​، يطلب من رؤساء الأقلام في قصر عدل ​بعبدا​ تأمين موظف أو إثنين في الأقلام المدنية والجزائية، عملا بمبدأ المناوبة.

- تسهيل العمل في المحاكم الجزائية في ما يتعلق بطلبات تخلية السبيل وورودها من دون عقد الجلسات.

- تأمين المناوبة في أقلام المحاكم المدنية لتسيير العمل على ​القضاء​ المستعجل والأوامر على العرائض الملحة.

- تسري هذه الإجراءات أيضا في السجل التجاري.

- التوقف عن الجلسات في المحاكم كافة إلى حين تعقيم المباني، مع الإشارة إلى أن دوام العمل في ​قصر العدل​ ببعبدا سيكون لغاية الثانية بعد الظهر".