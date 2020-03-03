النشرة: مجهولون حاولوا سرقة سيارة أحد المواطنين في ضهور زحلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة ان مجهولين ملثمين حاولوا اعتراض طريق المهندس ​طوني عطالله​ في منطقة ضهور زحلة وكانوا قد شهروا في رأسه أسلحتهم بهدف سرقة سيارته وقد تمكن عطالله من الافلات منهم وباشرت ​القوى الامنية​ التحقيقات بالحادث .

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