حمدان: ما زلنا نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً ولا شعيراً

لفت أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين- المرابطون" مصطفى حمدان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "ما زلنا نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً ولا شعيراً. فحتى الآن استدعاءات وإعلام بإعلان وملاحقة صغار الموظفين الفاسدين والمفسدين المعلمين الكبار "فلتانين"، ولا أحد يتجرأ أن يدق بهم". وأضاف "غداً رئيس مجلس إدارة مصرف مشهور ومشرش ب​الفساد​ والإفساد والشواذ الوطني والأخلاقي سيلاحق أم سيخرج من ​العدل​ رافعاً رأسه بشهادة حسن سلوك مزورة".

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