كشف زوار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لـ"مستقبل ويب" أن "بري مستاء جداً من ‏بعض المواقف المؤيِّدة لتسديد إستحقاق "اليوروبوند"، وخصوصاً من "​جمعية المصارف​" التي ‏يبدو أنها تقترح أن يتم دفع نسبة 50% من السند المستحق ، وبناء على ذلك أبلغ بري المعنيين اليوم أنه لن يقبل ولن يوافق على دفع ​دولار​ ‏واحد من هذا الإستحقاق"‏‎.‎

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كانت هذه تفاصيل خبر زوار بري للـ"مستقبل ويب": بري ابلغ عدم الموافقة على دفع دولار ‏واحد لإستحقاق اليوروبوند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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