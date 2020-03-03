أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقر ودافئ نسبيًا حتى مساء الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بدءًا من صباح الجمعة بمنخفض جوّي ماطر.

وتوقعت ان يكون طقس الغد مشمسا الى قليل الغيوم وارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ التي تكون فوق معدلاتها الموسمية، مع نسبة رطوبة منخفضة.

وتوقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح مساءً. أما الجمعة فيكون غائم جزئيا يتحوّل تدريجيًا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتصبح الأجواء بدءًا من الظهر مهيأة لتساقط ​أمطار​ متفرقة تشتّد غزارتها بدءًا من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

