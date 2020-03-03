النشرة: مسيرة مطلبية جابت شوارع صيدا تأكيدًا على ان الحراك مستمر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن محتجين انطلقوا من ساحة الثورة عند تقاطع ايليا في ​مسيرة​ جابت شوارع ​مدينة صيدا​ وذلك رفضا لما وصلت اليه الأوضاع من تردي وبطالة وارتفاع سعر صرف ​الدولار​ وتأكيدًا بان الحراك مستمر والمحتجون باقون في الساحات حتى ​تحقيق​ كافة مطالبهم.

ورفع المشاركون في المسيرة الاعلام اللبنانية وهتفوا من اجل النزول الى الشارع للضغط من اجل تغيير الواقع وتحقيق المطالب في دولة العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المواطن