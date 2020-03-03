أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا بأن محتجين انطلقوا من ساحة الثورة عند تقاطع ايليا في مسيرة جابت شوارع مدينة صيدا وذلك رفضا لما وصلت اليه الأوضاع من تردي وبطالة وارتفاع سعر صرف الدولار وتأكيدًا بان الحراك مستمر والمحتجون باقون في الساحات حتى تحقيق كافة مطالبهم.
ورفع المشاركون في المسيرة الاعلام اللبنانية وهتفوا من اجل النزول الى الشارع للضغط من اجل تغيير الواقع وتحقيق المطالب في دولة العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المواطن
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مسيرة مطلبية جابت شوارع صيدا تأكيدًا على ان الحراك مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.