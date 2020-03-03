أسامة سعد التقى وفدا من القوى الداعمة للانتفاضة

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا بوفد من القوى الداعمة للانتفاضة وذلك في إطار البحث في سبل تعزيز الانتفاضة الشعبية في ​لبنان​ وتعزيز وزنها السياسي وأهمية تشكيل ائتلاف بين قوى الانتفاضة والمعارضة والقوى الداعمة والمؤيدة لها.

وقد اكد المجتمعون خلال اللقاء على الدعوة الى تصعيد الانتفاضة واستمرارها و تطويرها. كما أكدوا على أهمية تشكيل ائتلاف يجمع بين قوى الانتفاضة والقوى المؤيدة والداعمة لها ، وذلك بهدف تعزيز وزنها السياسي وتعزيز قدرتها على خرق جدار السلطة وكسر قواعدها، ومن اجل بناء قواعد جديدة، وتعديل موازين القوى لمصلحة التغيير في لبنان وتحقيق المطالب الشعبية.