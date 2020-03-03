أعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان انه بتاريخه، وقع إشكال فردي في محلّة الجيّة بين المدعوَين ​علي الموسوي​ ومحمد ياسر الحاج، حيث أقدم الأخير على ​إطلاق النار​ في الهواء. وعلى الأثر، تدخّلت دورية من الجيش وعملت على تطويق الحادث، في حين أقدم المدعو الحاج على تسليم نفسه إلى عناصر الدورية. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش:توقيف شخص اثر تطويق إشكال فردي وقع في محلة الجيّة تخلّله إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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