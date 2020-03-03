ورشة عمل لجمعية عدل ورحمة في السجون حول الامراض المنتقلة جنسيا

تنفذ جمعيّة عدل ورحمة ( AJEM) " مشروع استدامة الخدمات"، المقدمة للسكان في منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​، بالشراكة مع SIDC وبتمويل من Global Funds. ينقسم المشروع إلى جزئين. يركّز الأول على بناء قدرات رجال القانون، ومقدمي الرعاية الصحية، في سجون الرجال، أمّا الثاني على نشر وحدات التقاضي الاستراتيجية، التي يتم تطويرها في ​لبنان​، حول ​مقالات​ تتعلق بالإدمان واستخدام ​المخدرات​، تجريم المثليات والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية، و​الاتجار بالبشر​.

قدمت الجمعيّة الجزء الأول عبر سلسلة من ورش العمل في كل من ​سجن رومية​، زحلة و​طرابلس​، تناولت فيها الامراض المنتقلة جنسيا: السيدا، الصفيرة والوصمة والتمييز الملازمين لهذه ​الأمراض​. وشارك في ورش العمل مجموعة من ​قوى الأمن الداخلي​، التي تعنى بمتابعة الشؤون الصحية داخل ​السجن​.

وأشار رئيس الجمعيّة الأب ​نجيب بعقليني​ إلى أهمية تنفيذ المشروع داخل السجون وخارجها، لا سيّما في الظروف الراهنة. كما شدّد على ضرورة التوعية وايصال المعرفة الصحيحة، وحماية الأشخاص بالحفاظ على حقوقهم وكراماتهم، والعمل على الحدّ من انتشار الأمراض.

