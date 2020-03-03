اعتصام للنازحين الفلسطينيين من سوريا امام مكتب الاونروا في مخيم البداوي

نفذت لجنة المتابعة لشؤون المهجرين ​الفلسطينيين​ من ​سوريا​، إعتصاما، امام مكتب مدير خدمات ​الاونروا​ في ​مخيم البداوي​، للمطالبة "بمضاعفة الخدمات وبخطة طوارئ اغاثية شاملة ومستدامة"، شارك فيه ممثلو الفصائل و​اللجان الشعبية​ والمؤسسات ومهجرون فلسطينيون. وسلم المعتصمون مذكرة مطلبية الى مدير خدمات الاونروا في المخيم محمد ابو عادل.

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