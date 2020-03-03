ضبط عملية تهريب لعدد من الاشخاص عن طريق المعابر غير الشرعية

تمكنت ​المديرية العامة للجمارك​ - مفرزة بعلبك من ضبط ​عملية تهريب​ لعدد من النساء والرجال و​الأطفال​ السوريين عن طريق المعابر غير الشرعية، وبلغ عددهم: 4 رجال، 13 امرأة، و11 ولدا ورضيعا. إضغط للمزيد

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