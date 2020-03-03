ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى 79 حالة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم حاصدا المزيد من الأوراح، حيث وصل عدد الوفيات في إيطاليا اليوم 79 وفاة، لتكون البلد الثاني الأكبر في عدد الوفيات بعد الصين بؤرة انتشار الفيروس.

وكان قد بلغ عدد الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا 52 حالة، أي بزيادة 18 وفاة عن الأحد، وفق ما أعلن مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي.

وقال بوريلي أن المتوفين أشخاص مسنون أو يعانون من أمراض خطيرة أخرى.

وإيطاليا هي البلد الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا، لكنها أيضا أكثر بلد أجرى فحوصات، إذ بلغ إجمالي عددها 23,345 ألفا حتى الاثنين.

Advertisements

وذكرت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” أن “عدد المقاطعات المصابة بكورونا وصل إلى 19”.

وقال وزير الصحة الإيطالي سيلفيو بروسافيرو إن “الحكومة تدرس إمكانية إقامة منطقة “حمراء” جديدة للحجر الصحي بالقرب من مدينة بيرغامو شمال البلاد، نظرا إلى ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الشمال”.



مواضيع قد تهمك :