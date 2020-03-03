ترمب يجري مكالمة هاتفية مع زعيم طالبان برادار

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كابول: أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مكالمة هاتفية مع زعيم طالبان الملا برادار، بحسب ما أعلنت الحركة المسلحة الثلاثاء، بعد ايام من توقيع واشنطن اتفاقا تاريخيا مع الحركة.
وكتب المتحدث ذبيح الله مجاهد على تويتر "رئيس الولايات المتحدة .. اجرى مكالمة هاتفية مع المسؤول السياسي للإمارة الإسلامية الموقر الملا برادار اخوند".
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