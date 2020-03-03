شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلبة تونس يعلن مواجهة النهضة الإخوانية فى انتخابات المجالس العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس، خوضه انتخابات المجالس العلمية للسنة الجامعية 2019/2020 ، قائلا في بيان له إنه في ظل انهيار كامل لمنظومة التعليم العالي واحتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتنامي سيطرة حركة "النهضة" على المشهد السياسي عموما وتغلغلها في مفاصل الدولة، و عقب تشكيل حكومة لا تعبر عن إرادة الناخبين وعموم الشعب التونسي حيث ولدت من رحم حسابات سياسية ضيقة و شتى أشكال الضغوطات الداخلية والخارجية، يعلن الاتحاد مشاركته في انتخابات المجالس العلمية بتونس.

وقال الاتحاد العام لطلبة تونس، في بيان اليوم، إن اللافت للانتباه في هذه الحكومة – في إشارة إلأى حكومة إلياس الفخفاخ - هو تعيين وزير "نهضاوي" – أي يتبع حركة النهضة الإخوانية - على رأس وزارة التعليم العالي مما يعني أن حركة "النهضة" تعمل على مزيد إحكام السيطرة على الجامعة بهدف أخونة المنظومة التعليمية باعتبارها محددا أساسيا لشكل الوعي الجماعي في البلاد

وتابع: أمام خطورة هذه الوضع ، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس يدعو كل الفصائل الطلابية والعائلات الفكرية المدنية والحداثية داخل الجامعة الى توحيد الجهود للتصدي لهذه الهجمة الظلامية .

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وفى وقت سابق اتهم منذر قفراش، زعيم جبهة إنقاذ تونس، وعضو اللجنة الوطنية التونسية، حركة النهضة الإخوانية بتورطها في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية، مشيرا إلى أن تلك الحركة الإخوانية التي يتزعمها راشد الغنوشى، تخشى من عدم تمكن حكومة إياس الفخفاخ من الحصول على ثقة البرلمان التونسى يوم الأربعاء المقبل لأنه في هذه الحالة سيكون على الرئيس التونسى قيس سعيد الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وحل البرلمان الحالي.

وقال منذر قفراش، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن كل شيء في تونس الآن ضد حركة النهضة لأنهم نجحوا بالتزوير لذلك لا يريدون إعادة تلك الانتخابات، مشيرا إلى أن حركة النهضة أجبرت على الموافقة على حكومة إلياس الفخفاخ لأن الرئيس التونسى هدد بحل البرلمان حال عدم نجاح الحكومة التونسية الجديدة.