وزير الخارجية سامح شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في إطار التواصُل والتنسيق المستمر بين الجانبيّن حول أوجه العلاقات الاستراتيجية المختلفة بين الدولتّين، والتشاور الوثيق في شأن مُجمل القضايا.

وفي تصريح للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، أوضح أنه قد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة حول العديد من الموضوعات.