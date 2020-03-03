ترامب: محادثتي مع زعيم طالبان كانت "جيدة جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مكالمته الهاتفية مع زعيم حركة طالبان بردار أخوند بأنها كانت "جيدة جدا"، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

وأجرى ترامب مكالمة هاتفية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مع زعيم طالبان الأفغانية بردار أخوند، في خطوة هي الأولى من جانب رئيس أمريكي.

ونقلت وكالة رويترز قول المتحدث باسم حركة طالبان اليوم الثلاثاء إن كبير مفاوضي الحركة الملا بردار أخوند أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بضعة أيام بعد أن وقع الجانبان اتفاقا لانسحاب القوات الأجنبية في الدوحة.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد على تويتر "رئيس الولايات المتحدة ترامب أجرى محادثة هاتفية مع النائب السياسي للإمارة الإسلامية الموقر الملا بردار أخوند.. التفاصيل في وقت لاحق". وأضاف في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أن المحادثة استمرت أكثر من 30 دقيقة.