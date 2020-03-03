الجزائر تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، في نبأ لها مساء اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الصحية في الجزائر، سجلت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اكتشاف حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين لفيروس كورونا بالجزائر، أمس الاثنين ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الإصابة إلى 8 حالات مؤكدة.
وقال بيان لوزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم إنه "تم مساء اليوم تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لفيروس كورونا كوفيد-19 ليصبح العدد الإجمالي خمسة حالات مؤكدة".
وأضاف البيان أن التحقيق الوبائي مازال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع المواطن الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا اللذين نقلا العدوى للحالات المصابة.
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