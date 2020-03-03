متهم بقتل ابن شقيقه يطعن مسجل داخل حجز قسم الجيزة "بسبب السجاير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بالشروع في قتل مسجل خطر داخل حجز قسم شرطة الجيزة، بعد خلاف بينهما على مكان النوم والسجائر.

تحقيقات النيابة كشفت وقوع مشاجرة بين محتجزين بحجز القسم، وقام على إثرها أحدهما بالتعدي على الآخر بسلاح أبيض أصابه بجرح في القدم اليسري، تحفظت قوات القسم على المتهم وتم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج.

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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الجاني متهمًا في قضية أخرى بقتل ابن شقيقه -منذ أسبوع- بعد تعذيبه بطريقة بشعة داخل شقة بمنطقة المنيب؛ ثم توجه لمحاولة إسعافه بمستشفي قصر العيني، وعندما فارق الحياة ألقى بجثته بالشارع بمنطقة السيدة زينب، وعقب ضبطه تم تحويل المحضر لنيابة حوادث جنوب الجيزة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات وإيداعه بحجز قسم الجيزة مكان ارتكاب الواقعة الأخيرة.

واعترف المتهم أنه قتل نجل شقيقه البالغ من العمر 15 عامًا لارتكابه جريمة سرقة دراجة من أحد جيرانه، حيث قام باحتجازه بالشقة وقيده بـ "حبل" وتعدى علیه بالضرب باستخدام "خرطوم بلاستیك" محدثًا ما به من إصابات بدعوى تأدیبه، وأثناء ذلك شعر المجني علیه بحالة إعیاء شدید فقام بالاستعانة بنجل شقیقه الآخر، واصطحباه بدراجة بخاریة "ملك والد المجني علیه" في محاولة لإسعافه بمستشفى قصر العیني إلا أنھما فوجئا بوفاته، فقاما بالتخلص منه بالشارع، ولاذا بالفرار.

وعقب حبس المتهم داخل حجز القسم اشتبك مع متهم آخر محجوز على ذمة قضية مخدرات فشرع في قتله؛ محدثًا إصابته بجرح قطعي بالرجل اليسرى، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب انتهاء حبسه في قضية قتل نجل شقيقه.