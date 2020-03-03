إسبانيا تعلن أول وفاة بسبب كورونا على أراضيها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

عزلت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، نحو 100 طبيب وممرض، شمالي البلاد، وأخضعت 120 آخرين في الأقل "للملاحظة عن كثب"، وذلك بعد إصابة 5 من العاملين بالقطاع الصحي بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة في إقليم الباسك، نيكان مورغا، إن السلطات في الإقليم الشمالي تسرع أيضا من إجراءات تعيين أطباء جدد، لتعويض النقص المحتمل للعاملين بالصحة خلال الأشهر المقبلة، وفق ما كرت وكالة أسوشييتد برس.