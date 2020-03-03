أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مكالمة هاتفية، مع زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا برادار، بحسب ما أعلنت الحركة المسلحة، بعد أيام من توقيع واشنطن اتفاقًا تاريخيًا مع الحركة. وكتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر "رئيس الولايات المتحدة أجرى مكالمة هاتفية مع المسئول السياسي للإمارة الملا برادار اخوند"، وذلك حسبما أفادت فضائية الحرة الأمريكية. الولايات المتحدة أجرى مكالمة هاتفية مع المسئول السياسي للإمارة الملا برادار اخوند"، وذلك حسبما أفادت فضائية الحرة الأمريكية.

وسرت فترة "خفض العنف" التي شهدت تراجعًا في عدد الهجمات في أنحاء أفغانستان، خلال الأسبوع الذي سبق التوقيع، السبت، على الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة.

ويضع الاتفاق إطارًا زمنيًّا مدته 14 شهرا لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، إذا التزمت طالبان بعدة تعهدات وانخرطت في محادثات مع كابول من أجل التوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا. في أنحاء أفغانستان، خلال الأسبوع الذي سبق التوقيع، السبت، على الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة.ويضع الاتفاق إطارًا زمنيًّا مدته 14 شهرا لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، إذا التزمت طالبان بعدة تعهدات وانخرطت في محادثات مع كابول من أجل التوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا.

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كانت هذه تفاصيل خبر عقب اتفاق تاريخي.. ترامب يجري أول اتصال هاتفي مع زعيم حركة طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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