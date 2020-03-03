أنقرة تعلن عن مقتل جندي تركي في إدلب

نقلت وسائل إعلام عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مقتل جندي تركي في إدلب شمال غربي سوريا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال آكار للصحفيين: "قتل أحد جنودنا في إدلب وسنزودكم لاحقًا بتفاصيل الحادث".
وتحدث الوزير عقب جلسة مغلقة في
وعقد البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة حول الوضع في إدلب السورية وعملية "درع الربيع" والهجوم،الذي قتل فيه 34 جنديًا تركيًا، فيما فرضت السرية على مضمون الجلسة لمدة 10 سنوات.
وخلال الجلسة أطلع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعضاء البرلمان على آخر التطورات بالمنطقة والعملية الجديدة "درع الربيع"، التي أطلقها الجيش التركي الأسبوع الماضي في إدلب، وهاجم في إطارها مواقع الجيش السوري في المنطقة.
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