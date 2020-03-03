تونس تواصل إجراءاتها الإستثنائية بشأن فيروس كورونا

قررت وزارة النقل التونسية تحويل الرحلات الجوية المقبلة من إيطاليا نحو المحطة الجوية (2) لمطار تونس قرطاج الدولي، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها البلاد للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ولا سيما بعد ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس أمس لتونسي قادم من إيطاليا.
وذكرت الوزارة في قرارها اليوم أن تحويل الرحلات القادمة من (روما وميلانو والبندقية وبالارمو وبولونيا)، معالإبقاء على رحلات المغادرة من المحطة الرئيسية للمطار، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء.
وعلى صعيد متصل أكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي أن "كل الفحوصات والتحاليل التي أجريت على أفراد عائلة المصاب بفيروس كورونا ستة أشخاص - سلبية وذلك بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية لا سيما العزلالذاتي"، مشيرا إلى أن "المؤشرات الأولية للتونسي الوحيد المصاب تفيد بتحسن وضعه الصحي وعدم وجود أية مضاعات حتى الآن.
واعتبر المكي لدى زيارته اليوم للوحدة الصحية المختصة لاحتضان المصابين المحتملين بفيروس "كورونا" الجديد بمستشفى عبد الرحمان مامي بإريانة أن "الوضع الوبائي العام في البلاد جيد"، داعيًا المواطنين إلى "التزام الهدوء وعدم الهلع خاصة وأن نسبة تناهز 90 في المئة من المصابين بالفيروس يتماثلون للشفاء رغم صعوبة تحديد الفترة الزمنية لتواصل الوباء قبل السيطرة عليه نهائيًا" وفق تعبيره.
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