فوز حزب الليكود في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

أعلنت الاستطلاعات الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية عن فوز حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بأغلبية الأصوات بـ36 مقعدًا فى مقابل حصول حزب أزرق أبيض برئاسة بيلى جانتز على 32 مقعدًا، وبلغ مجموع المقاعد التى فاز بها ائتلاف الأحزاب اليمينية برئاسة الليكود 59 مقعداً، بينما حصل ائتلاف الأحزاب العربية على 54 من بين 120 مقعداً فى الكنيست الإسرائيلى.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة أورلى أديس قد أعلنت هذه النتائج فى الثانية ظهر أمس بتوقيت القاهرة، وقال أديس إنه تم فرز الأصوات بنسبة 97% من مجموع الأصوات فى أنحاء إسرائيل.

وخرج نتنياهو فى وسائل الإعلام الإسرائيلية لتوجيه الشكر لأنصاره، واصفًا النتائج الأولية «بالنصر العظيم»، وأكد عزمه على تكوين «حكومة يمينية قومية قوية» على حد قوله، رغم عدم الإعلان الرسمى للنتائج، والمتوقع إعلانها مساء الاثنين المقبل.

ووصفت الأوساط السياسية الإسرائيلية فوز حزب الليكود «بالمحرج» لباقى الأحزاب السياسية، حيث فاق عدد المقاعد التى

حصل عليها 5 مقاعد عن الانتخابات السابقة.

وأعرب صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن خيبة أمله جراء نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية عبر تغريدة له فى موقع تويتر بقوله: «من الواضح فوز الاستيطان والاحتلال والفصل العنصرى فى الانتخابات الإسرائيلية». وأضاف أن استمرار نتنياهو يعنى استمرار العنف والتطرف والفوضى فى المنطقة، كما أكد مصطفى البرغوثى، عضو منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المبادرة الوطنية، أن تصويت المجتمع الإسرائيلى واختياره لجناح اليمين الشعبوى الذى يتسم بالتطرف والعنصرية يعد مؤشرًا خطيرًا نحو تحول المجتمع الإسرائيلى.

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وأذاعت قناة 11 التليفزيونية الإسرائيلية تقريراً عن عوامل تقدم حزب الليكود وائتلافه اليمينى برئاسة نتنياهو، وأرجعتها إلى ما أسمته بـ«خطة سلام ترامب» وخضوع شركة «فيفث دايمنشن» التى يرأسها بيلى جانتز رئيس حزب أزرق أبيض المنافس للتحقيقات،

وأضافت القناة أن الحملة الانتخابية لحزب أزرق أبيض اتسمت بالضعف فى مقابل حملة الليكود التى وصفتها بـ«النشيطة جدًّا».

وعلى الرغم من الظروف السياسية المضطربة التى أحاطت بهذه الانتخابات الثالثة للبرلمان الإسرائيلى وانتشار فيروس كورونا حول العالم وظهوره فى إسرائيل، إلا أن نسبة التصويت هذه المرة كانت الأعلى فى تاريخ انتخابات الكنيست منذ عام 1999، حيث بلغت نسبة المشاركة 56% بزيادة تبلغ 3% عن الانتخابات الأخيرة.

وعلى الرغم من تهديدات فيروس كورونا وبلوغ أعداد المعزولين 6 آلاف شخص فى أنحاء إسرائيل، إلا أن هذه الأجواء لم تمنعهم من الذهاب إلى اللجان المخصصة للمعزولين صحيًّا، واتخاذ كل التدابير الاحترازية، وقامت وزارة الصحة الإسرائيلية بتمديد فترة التصويت ساعتين إضافيتين، واتسمت عملية التصويت من بين المعزولين بالهدوء ما عدا حالة واحدة لأحد المعزولين فى محيط مدينة القدس الذى أعرب عن غضبه ممسكًا بأحد مكبرات الصوت وصاح قائلاً: «لماذا تعاملوننا كالمنبوذين؟».

وقالت صحيفة جورزاليم بوست: إن مسئولى الانتخابات رفضوا فرز أصوات ناخبى العزل الصحى، إلا أن اللجنة المركزية للانتخابات قالت إنه لم يتم فرز أصوات المعزولين والدبلوماسيين وضباط الجيش وغيرهم حتى الساعات الأولى من عصر أمس وسوف تستكمل عمليات الفرز حتى ساعات الليل.