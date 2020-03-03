الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

أصدرت اللجنة المركزية للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية بيانات التصويت بعد فحص 92% من الأصوات الانتخابية، حيث حصلت كتلة اليمين على59 مقعدًا بالكنيست أمام 54 مقعدًا لصالح كتلة اليسار والكتلة العربية، حسبما أفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

وحصل حزب "يسرائيل بتينو" على 7 مقاعد، بينما القائمة المشتركة حصلت على 15 مقعدا.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن النتائج الأولية تشير إلى

هبوط عدد مقاعد حزب الليكود إلى 35 مقعدا في مقابل 32 مقعدا لصالح حزب أزرق وأبيض، بينما تعززت القائمة المشتركة بمقعد بالكنيست وارتفعت إلى 16 مقعدا.

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ومن المتوقع أنه في الصباح أن تقوم اللجنة من فحص الأصوات المزدوجة التى يبلغ عددها 340 ألف صوت، وتسجيل

البيانات الانتخابية على أجهزة الكمبيوتر.

إسرائيل تماطل أملاً في تغيير النتيجة وإحداث مفاجأة

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بحلول ظهر الغد سيتم فحص أصوات الناخبين الذين تم عزلهم خوفًا من كورونا، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية مساء الغد.

والجدير بالذكر أن لجنة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن الانتهاء من فرز الأصوات واحتمالية الإعلان عن النتيجة النهائية ظهر اليوم إلا أنها حتى الآن لم تستقر على موعد نهائي لإعلان النتيجة النهائية الرسمية.