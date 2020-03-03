السعودية تتخذ إجراءات احترازية إضافية على المنافذ الحدودية بشأن الكورونا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات احترازية إضافية على المنافذ الحدودية في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المصدر: نظرا إلى أن إجراءات التعامل مع الأشخاص القادمين من البلدان الموبوءة تتم حاليا من خلال تتبعهم داخل المملكة، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من دخولهم إلى أراضي المملكة، أثناء فترة حضانة الفيروس، أو اتخاذ إجراءات وقائية

تجاههم عند المنافذ الحدودية

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ووضعت الداخلية شروطا لمن يريد دخول المملكة ، بأنه في حال كان الراغب في دخول المملكة مواطناً سعوديا أو مقيما فيها، فيتم إشعار السلطات السعودية عند المنفذ، وفق الآلية التي يتفق عليها الجانبان، بأنه كان قادما إلى تلك الدولة الخليجية من الخارج خلال الـ14 يوما الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، وأن

يتم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية في المنفذ.

كما ضمت أنه في حال كان القادم مواطنا لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيما فيها أو مارا بها، فلا يسمح له بدخول المملكة، إلا بعد مضي 14 يوما متصلة، من تاريخ عودته إلى تلك الدولة الخليجية مع إيضاح الدولة التي سافر إليها والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه.

وتضمنت التأكيد أيضا علي أن تقوم الجهات الأمنية في المملكة كل فيما يخصه بالتعاون مع أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ترغب في تطبيق الإجراءات ذاتها، على القادمين إليها من المملكة.