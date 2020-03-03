إصابة أول مواطن مصري بكورونا في إيطاليا

أعلن رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية وائل عبد القادر، عن إصابة أحد أفراد الجالية المصرية، لفيروس كورونا ،حيث يبلغ من العمر أكثر من 40 عامًا ،وذلك وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم.
وأوضح عبد القادر ،أن المصري المصاب من محافظة الدقهلية ويتلقى العلاج في مدينة ميلانو وحالته تستجيب للعلاج.
وتابع: "القنصل المصري زار المريض واطمأن عليه، وكل شيء بخير ولم يسلمعليه مباشرة لأنه ممنوع.. والقنصلية المصرية بقيادة السفير إيهاب أبو سريع، والقنصل أشرف موسى يتعاملان بحرفية مع الموقف".
وتزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بسرعة في إيطاليا، حيث سجلت حتى الآن 34 وفاة به، وبلغ عدد المصابين 1694 شخصا.
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