مباحثات تونسية أمريكية حول التهديدات المباشرة في المنطقة

بحث وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التهديدات العابرة للقارات والتهديدات المباشرة في المنطقةوفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد وزير الدفاع التونسي خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة في تونس العاصمة اليوم الثلاثاء أهمية التحديات الأمنية الإقليمية والرهانات الاقتصادية التي تعيشها تونس في ضوء هذه التهديدات.

وثمن عماد الحزقي دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس في مجالي الأمن والتنمية بما يكسبها القدرة على مواجهة هذه التحديات ويسهم في المحافظة على أمنها واستقرارها.

ومن جانبه أشاد المسؤول الأمريكي بنجاح تونس في انتقالها الديمقراطي بالرغم من الصعوبات الاقتصادية والإجتماعية والتحديات الأمنية في المنطقة، معبرا عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعمها لتونس حتى تتمكن من رفع تحدياتها التنموية والأمنية. اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة في تونس العاصمة اليوم الثلاثاء أهمية التحديات الأمنية الإقليمية والرهانات الاقتصادية التي تعيشها تونس في ضوء هذه التهديدات.وثمن عماد الحزقي دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس في مجالي الأمن والتنمية بما يكسبها القدرة على مواجهة هذه التحديات ويسهم في المحافظة على أمنها واستقرارها.ومن جانبه أشاد المسؤول الأمريكي بنجاح تونس في انتقالها الديمقراطي بالرغم من الصعوبات الاقتصادية والإجتماعية والتحديات الأمنية في المنطقة، معبرا عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعمها لتونس حتى تتمكن من رفع تحدياتها التنموية والأمنية.

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