الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها في إدلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل أحد الجنود الأتراك في

إدلب

السورية.

ويذكر أن أعلنت، أمس الاثنين، مقتل جندي في قصف لقوات الجيش السوري في إدلب وذلك في حصيلة جديدة للخسائر التركية داخل سوريا. والخميس الماضي، تكبدت تركيا أكبر خسارة لها في شمالي سوريا، حيث قتل 33 جنديا، فضلا عن 32 مصابا، جرّاء غارة شنتها قوات الجيش السوري.

فيما قالت المصادر السورية إن عددهم 34. وفي وقت سابق الإثنين، أكدت سوريا، عزمها وتصميمها على التصدي للعدوان التركي على شمالي البلد وخاصة محافظة إدلب.