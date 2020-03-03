كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان هاتفيا أسس السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء،مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التعاون بين البلدين والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي على ضرورة ترسيخ أسس السلام والتنمية و الاستقرار في المنطقة، وسبل دعم العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات للارتقاء بها إلى آفاق أشمل و مستوى شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين وشعبيهما .. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.