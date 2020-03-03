الصحة السعودية: لم نسجل خلال الـ 24 ساعة الماضية إصابة بـ كورونا

ويذكر أن أعلن محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة أن حال الشخص الوحيد الذي أعلنت إصابته أمس مستقرة، موضحاً أنه سيبقى تحت الحجر الصحي حتى الشفاء.

كما أكد أنه تم حصر 70 مخالطاً للمصاب بكورونا، موضحاً أن النتائج ستظهر خلال ساعات قليلة.

إلى ذلك، تعهد بأن يستمر في التواصل مع المواطنين من أجل إطلاعهم على أي مستجد بكل شفافية.

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ولفت إلى أن وزارة الصحة ترصد يومياً حالات اشتباه، يتم تحليلها، قائلاً: "في حال وجود أي إصابة سنعلن عنها بكل شفافية".

يذكر أن الوزارة كانت قد أكدت في وقت سابق أنه تم تجهيز أكثر من 1400 غرفة عزل في مستشفيات السعودية، التي تستخدم للحالات المتقدمة من المصابين بأعراض مرضية شديدة، حيث تواصل الوزارة تكثيف جهودها لمنع انتقال العدوى.

وترتدي غرف العزل أهمية بالغة للحفاظ على صحة المريض والأصحاء من انتقال العدوى لهم من المرضى المصابين ببعض الأمراض المعدية والخطيرة، حيث تعد غرفة العزل غرفة للمبيت، يقيم فيها المريض المطلوب عزله طيلة إقامته داخل المستشفى وتجهز الغرفة بنظام لتكييف الهواء يمنع انتقال العدوى إلى المرضى الآخرين أو العاملين بالمستشفى في هذه الحالة يقل ضغط الهواء داخل الغرفة عن خارجها أو لمنع انتقال العدوى من جو المستشفى إلى المريض في هذه الحالة يزيد ضغط الهواء داخل الغرفة عن خارجها.

وكانت الوزارة أعلنت الاثنين ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.