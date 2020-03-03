إيطاليا تعد الدولة الثانية بعد الصين في عدد الوفيات جراء "كورونا"

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء الثلاثاء، تسجيل 79 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا،

لتصبح الدولة الثانية بعد الصين في عدد الوفيات.

وكان وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري قد قال أمس الأحد لصحيفة لا ريبوبليكا إن الحكومة تتوقع استغلال "المرونة" في قواعد الانضباط الأوروبية الخاصة بالموازنة لتمويل هذه الإجراءات.

ويشار إلى أن اقتصاد إيطاليا كان يعاني حتى قبل تفشي الفيروس من أسوأ توقعات بشأن معدلات النمو.

وقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها اليوم من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الإيطالي لعام 2020 من 0.5% إلى 0%.

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وخلال الأيام الماضية أعلن انجيلو بوريلي رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا أن حالات الوفيات بفيروس كورونا الجديد، ارتفع إلى 17 حالة.

وقال بوريلي إن أحدث حالات الوفاة المتأثرة بالإصابة بفيروس كورونا هم 3 أشخاص في الثمانينيات من العمر في إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا.

وأوضح بوريلي أن عدد الإصابات ارتفع إلى 650 إصابة، من بينهم 45 شخصاً تعافوا من الفيروس.

وأشار إلى أنه من بين حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، تخضع نحو 282 حالة لمزيد من التدقيق من جانب المعهد الوطني للصحة.