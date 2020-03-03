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بسبب كورونا.. الإمارات تعطل الدراسة مدة شهر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. الإمارات تعطل الدراسة مدة شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات ⁧‫التعليم العالي‬⁩ بدءاً من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وتقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة "⁧‫التعلم عن بعد".

 وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة  أن إجمالي عدد الحالات المعلن عنها 27 حالة شفي منها 5 حالات، مشيرة إلى أن الحالات التي تم رصدها في وضع صحي مستقر وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.


من جهة أخرى، نوهت الوزارة إلى أنه "تم فحص جميع المتواجدين في الفندقين قيد الحجر الصحي وسمح للأشخاص غير المخالطين بصورة مباشرة مع اللاعبين والفرق الفنية والإدارية بمغادرة الفندق بعد أن جرى التأكد من سلامتهم".

وأكدت الوزارة أنها تلتزم مبدأ الشفافية في تعاملها مع جميع الحالات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وأنه منذ ظهور الوباء في الصين تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة انتشار الفيروس في داخل الدولة والتعامل معها وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع.

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