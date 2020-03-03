بسبب كورونا.. الإمارات تعطل الدراسة مدة شهر

من جهة أخرى، نوهت الوزارة إلى أنه "تم فحص جميع المتواجدين في الفندقين قيد الحجر الصحي وسمح للأشخاص غير المخالطين بصورة مباشرة مع اللاعبين والفرق الفنية والإدارية بمغادرة الفندق بعد أن جرى التأكد من سلامتهم".

وأكدت الوزارة أنها تلتزم مبدأ الشفافية في تعاملها مع جميع الحالات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وأنه منذ ظهور الوباء في الصين تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة انتشار الفيروس في داخل الدولة والتعامل معها وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع.