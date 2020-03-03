كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 7 في قصف بإدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، مقتل 4 جنود أتراك وأصيب 7 آخرون، الثلاثاء، في قصف نفذه الجيش السوري بمحافظة إدلب الشمالية.

وسبق وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في قصف مدفعي للجيش السوري بريف إدلب، غداة إعلان دمشق عزمها التصدي "للعدوان" التركي.

وتواصل الطائرات المسيرة التركية استهدافها لمواقع ونقاط الجيش السوري في ريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر من عدمها.

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كانت تركيا أعلنت مقتل أحد جنودها وإصابة آخر في إدلب، الإثنين، بعد أيام من أكبر خسارة لها منذ عام 2016 بمقتل 33 جنديا.

وتلاحقت التطورات في ميدان القتال في ظل إعلان دمشق عزمها التصدي بحزم "للعدوان" التركي على أراضيها.

وجاء الموقف السوري بعد إعلان أنقرة عن عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب، حيث تنشر قواتها وتقدم الدعم المباشر للفصائل المسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).

ويشن الجيش السوري، منذ ديسمبر الماضي، هجوما موسعا لاستعادة آخر معاقل المعارضة بإدلب، تمكن بموجبه من التقدم والسيطرة على عشرات البلدات والقرى.