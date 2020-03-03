أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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العالم - أرشيفية
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أخبار عاجلة الآن || الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية بريف إدلب
أفادت وكالة سانا، الثلاثاء، بأن الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية شرقي بلدة خان السبل بريف إدلب.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصحة العالمية: نستبعد خطر تحول كورونا إلى جائحة تجتاح العالم
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أنه قد تم استبعاد خطر تحول فيروس كورونا والإصابة به إلى وباء وجائحة تجتاح العالم.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سجلت دولة الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.