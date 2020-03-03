أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 3/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصحة العالمية: نستبعد خطر تحول كورونا إلى جائحة تجتاح العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أنه قد تم استبعاد خطر تحول فيروس كورونا والإصابة به إلى وباء وجائحة تجتاح العالم.

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