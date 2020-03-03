بيدوفيل ليساسفة.. المحكمة تختلي للمداولة ودفاع الضحايا يلتمس عقوبة 20 سنة سجنا- فيديو

تصوير: صلاح الدين فصحاني

قررت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، إدخال ملف “بيدوفيل ليساسفة”، المتهم بهتك عرض قاصرات، إلى المداولة، للنطق بالحكم.

وشهدت جلسة محاكمة المتهم، بهتك عرض قاصرات، والذي بات معروفا بـ”بيدوفيل ليساسفة”، والمتابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، حضورا مكثفا للطفلات اللواتي تتهمنه بهتك عرضهن.

وقالت خديجة العماري، رئيسة “جمعية الشباب الوطني للتضامن”، في تصريح ل”اليوم 24″، إن المتهم لا يزال ينفي الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة إلى أن “بعض الضحايا لم يتمالكن أنفسهن بمجرد رؤيته أثناء المواجهة، اذ أكدن على تورطه في هتك عرضهن بالقوة”.

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وأضاف صامت عبد القادر، عضو هيأة دفاع الضحايا، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن “الدفاع قدم جميع الأدلة التي تثبت تورط المتهم”، مبرزا، أن “الدفاع التمس بتطبيق مقتضيات، 472 من القانون الجنائي الذي تصل فيه العقوبة إلى 20 سنة، لكل شخص ثبت تورطه في هتك عرض قاصر يقل سنه عن 12 عاما”.

وتعود تفاصيل القضية المذكورة إلى، أكتوبر الماضي، حين تقدمت مجموعة من عائلات الضحايا بشكايات إلى السلطات الأمنية بمنطقة ليساسفة، إذ صدرت مذكرة بحث في حق البيدوفيل، قبل أن يُنصب له كمين، باستدراجه عن طريق إحدى التلميذات، وألقي عليه القبض قرب إحدى المدارس، متلبسا، إلى أن تسلمته الشرطة، بعدما كاد سكان اليساسفة أن يقتلونه، انتقاما لأفعاله المستنكرة.