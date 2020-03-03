ماكرون يعلن مصادرة الدولة لكافة مخزونات الكمامات الطبية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الدولة قررت مصادرة الكمامات الطبية، وذلك تزامنا مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 200 حالة.

وكتب ماكرون على حسابه الرسمي في تويتر أن “أن البلاد تصادر حاليا جميع مخزونات الكمامات الطبية الواقية في البلاد، إلى جانب تلك التي يجري إنتاجها”.

وأضاف أن الدول ستقوم بتوزيعها على المتخصصين في الرعاية الصحية والمواطنين الفرنسيين المصابين بالفيروس القاتل.



وكانت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية قد أعلنت اليوم الثلاثاء تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 207 حالات مع ثلاث وفيات ناجمة عن المرض.