الجيش الملكي “يضيع” الفوز أمام واد زم في آخر الأنفاس

وليد لباب – صحافي متدرب

انتهت، عشية اليوم الثلاثاء، مباراة الجيش الملكي ومضيفه سريع وادي زم بالتعادل الإيجابي 2-2 ليحافظ بذلك الجيش الملكي على المركز الرابع، والسريع على المركز12.

بالعودة لتفاصيل المقابلة فقد دخل الجيش الملكي بقوة منذ بداية المقابلة من أجل تسجيل هدف السبق، وهو ما نجح فيه عن طريق نيران صديقة، حيث سجل عبد الله قاضي هدف ضد مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم العساكر، رغم النقص العددي جراء طرد المدافع عمر الجراري في الدقيقة 32.

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في الشوط الثاني وبدون مقدمات أضاف الهداف جوزيف كيدي الهدف الثاني للجيش الملكي ليعلن عن نفسه هدافا فوق العادة.

بعد ذلك نزل سريع وادي زم بكل ثقله على مرمى باعيو بهدف تقليص النتيجة، وهو ما نجح فيه عن طريق العروي في الدقيقة76، ثم عاد لتسجيل التعادل في الوقت القاتل عن طريق نيلمار.

بتسجيل جوزيف للهدف الثاني للجيش الملكي يصبح في رصيد اللاعب 9 أهداف، على بعد هدف واحد عن الهداف الهجهوج.