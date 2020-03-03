إحباط عملية تهريب 100 ألف كمامة عبر ميناء طنجة المتوسط

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تمكنت عناصر الجمارك، اليوم الثلاثاء، في ميناء طنجة المتوسط، من إحباط عملية تهريب 100 ألف كمامة طبية كانت مخبأة داخل شاحنة متجهة إلى أوربا، فيما تم إيقاف سائقها الحامل للجنسية البريطانية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإجراءات الروتينية، التي قامت بها عناصر الجمارك، أسفرت عن اكتشاف هذه الكمية، مخبأة بعناية داخل الشاحنة، إذ قدرت قيمتها المالية بأزيد من 30 مليون درهم.
وحجزت عناصر الجمارك كمية الكمامات المذكورة، فيما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية للوقوف على ملابسات هذه العملية.
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