شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: انتهاء خطر تحول «كورونا» إلى وباء عالمي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الثلاثاء، انتهاء خطر تطور فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) إلى وباء عالمي.
وقال أدهانوم، في مؤتمر صحفي، إن العمل جارٍ على تطوير عدد من اللقاحات لمكافحة تفشي “كورونا” في العالم.
ولفت إلى أن معدلات الوفاة بسبب “كورونا” أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا، لافتاً إلى أنه هناك أزمة قائمة بسبب النقص في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس.
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