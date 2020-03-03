شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار يقتل 9 بتينيسي قبل تصويت «الثلاثاء الكبير» والان نبدء بالتفاصيل

لقي نحو 9 أشخاص، حتفهم وأصيب كثيرون آخرون بعد أن ضربت الأعاصير ولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي من المقرر أن تصوت خلاله الولاية في الانتخابات التمهيدية ليوم الثلاثاء الكبير.

وقال حاكم ولاية تينيسي بيل لي: "فقدنا أرواحا في جميع أنحاء الولاية"، مضيفا أنه "وضع صعب للغاية".

وأضاف بيل لي: "قمنا بنشر فرق في جميع أنحاء الولاية في محاولة للبحث والإنقاذ" للعثور على المفقودين.

وتسببت الظروف الجوية السيئة في أضرار جسيمة، وتدمير منازل وشركات وحظائر طائرات، وتناثر السيارات المقلوبة على الطرق السريعة، وفقا لقناة "دبليو كيه آر إن" المحلية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر: "نصلي من أجل جميع المتضررين جراء الأعاصير المدمرة في ولاية تينيسي. سوف نستمر في متابعة التطورات. ستكون الحكومة الاتحادية إلى جانبكم دائما خلال هذا الوقت العصيب".