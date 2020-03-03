شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعطل الدراسة لمدة شهر بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "التعلم عن بعد". كما كشفت عن تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية.

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