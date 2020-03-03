شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن 6 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تم رصدها عبر التقصي النشط و المستمر تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا و شخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا.

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