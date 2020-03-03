شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: معركتنا ضد الانقلابيين في منعطف خطير والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة وبالتفاف شعبي من رجال القبائل وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة, ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية تمر بمرحلة حاسمة، وأن الشعب والأمة العربية تعيش أخطر لحظات الصراع مع مشروع إيران وأذيالها في موطن العروبة.

وأشار رئيس الوزراء اليمني خلال اتصالات هاتفية أجراها اليوم، مع وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء محمد الحبيشي، إلى أن المعركة الوجودية والمصيرية التي يخوضها الجيش الوطني اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، باتت اليوم في منعطف خطير يتطلب منا جميعاً مزيداً من رص الصفوف وتوحيد الجهود والابتعاد عن الحسابات الضيقة وتغليب المصالح الوطنية العليا.

وشدد على ضرورة العمل بكل تصميم وإصرار حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق النصر الكامل.