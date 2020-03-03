الكويت تغلق ميناء الدوحة لتفادي الاحتكاك مع طواقم السفن القادمة من إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

قال الشيخ يوسف عبد الله الناصر الصباح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إغلاق ميناء الدوحة لتفادي الاحتكاك مع طواقم السفن القادمة من إيران.

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وحسب "رويترز"، أضاف الشيخ يوسف" "أمن الكويت وسلامة شعبها خط أحمر"، موضحا أن الإغلاق تم لكون إيران "مصنفة ضمن الدول الموبوءة".

كانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت قد أصدرت، اليوم الثلاثاء، تعميما لجميع المسافرين القادمين من عشر دول، بينها ثلاث عربية هي مصر وسوريا ولبنان، بضرورة إجراء فحص طبي يؤكد خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد قبل دخولهم للبلاد، فيما يأتي ذلك مع استمرار تفشي الفيروس في دول الخليج.

وذكرت إدارة الطيران الكويتي أن التعميم سيطبق من 8 آذار/مارس الجاري، لافتة إلى أنه في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس سيمنع المسافر من دخول الكويت وسيجري ترحيله على نفس خطوط الطيران الناقلة من دون تحمل الدولة لأية تكاليف مالية.

والدول العشر هي الفلبين، والهند، وبنغلاديش، ومصر، وسوريا، وأذربيجان، وتركيا، وسيريلانكا، وجورجيا، ولبنان.