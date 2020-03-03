كبير مفاوضي طالبان يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

قال المتحدث باسم "طالبان" إن كبير مفاوضي الحركة الملا بردار أخوند، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام بعد توقيع اتفاق في الدوحة لانسحاب القوات‭ ‬الأجنبية.



وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد في تغريدة على "تويتر": "رئيس الولايات المتحدة ترامب أجرى محادثة هاتفية مع النائب السياسي للإمارة الإسلامية الموقر الملا بردار أخوند.. التفاصيل في وقت لاحق".

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وأضاف في بيان أن المحادثة استمرت أكثر من 30 دقيقة.

وكان ترامب قد أعلن أنه سيجتمع شخصيا مع قادة في حركة "طالبان" في وقت ليس ببعيد.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستعيد قواتها إلى أفغانستان "بسرعة إذا حدث شيء سيء".

وأوضح أن واشنطن أطلعت الأمم المتحدة وحلف الناتو على الاتفاق مع "طالبان"، مشيرا إلى أن 29 دولة كانت منخرطة في المفاوضات التي أدت إلى توقيعه اليوم.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وحركة "طالبان"الأفغانية وقعتا في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان، وينص الاتفاق على سحب جميع القوات الأمريكية من هذا البلد خلال 14 شهرا.