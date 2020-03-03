حفتر يبحث مع وفد أوروبي تطور الأوضاع في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مع وفد أوروبي، آخر التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا.



وأكد الوفد على ”دور القيادة العامة في القضاء على الميليشيات والجماعات الإرهابية، وأهمية استقرار ليبيا لدول المنطقة“، وفق المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي.

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وقال المكتب الإعلامي في بيان اليوم الثلاثاء، إن ”القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استقبل وفدا ضم مستشارين وسفراء من دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا في مقر القيادة العامة للجيش“.

وأضاف أن الوفد ضم كلًا من مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الأفريقية باتريك دوريل، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمونيل بوون، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس هيلين، بالإضافة إلى المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإيطالي بيترو بانيزي ومرافقيه، والمستشار الدبلوماسي للمستشارة الألمانية الدكتور جان هيكر، وسفير ألمانيا لدى ليبيا أولفير أوفيتشا.

وأشار إلى أن الوفد ”استمع لرؤية القيادة العامة للجيش الليبي لحل الأزمة في ليبيا، وأهمية إحلال السلم والاستقرار والانتقال من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة والبدء في المسار الديمقراطي وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات“.

وأوضح أن ”رؤية القيادة العامة تمحورت حول أن كل ما تم طرحه من حلول للمشكلة الليبية لن يتم الوصول إليه إلا بعد القضاء على الميليشيات الإرهابية التي لم تحترم تعهداتها بوقف إطلاق النار“.

ووفق المكتب الإعلامي للجيش الليبي، فإن المشير حفتر ”أكد على أحقية الجيش الوطني في استمرار سعيه لتحرير كامل التراب الليبي وذلك وفاء لمشوار تضحيات وبطولات شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم تلبية لطموحات الشعب الليبي في العيش في بلد تحكمه سلطة القانون والعدل والمساواة“.