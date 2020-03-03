شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غسان سلامة يعلن إستقالته من مهمته كمبعوث أممي إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الإثنين، إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إعفاءه من منصبه لأسباب صحية.

Advertisements وأكد سلامة، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "سعيت لعامين ونصف العام للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد" . وأضاف "وعليّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد؛ لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار"

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