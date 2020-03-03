الإمارات تعلن تقديم موعد إجازة الربيع للمدارس والعمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم "إجازة الربيع" والعمل بمبادرة "التعلم عن بعد" وتعطيل مؤسسات التعليم العالي لمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

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وجاء في القرار الذي نشرته وام: "التربية تعلن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية".

وكانت قد أعلنت الإمارات في وقت سابق الثلاثاء، عن تسجل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 27 حالة أعلن عن شفاء 5 منها.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى أن المصابين الذين أعلن عنهم مؤخرا يحملون جنسيات روسيا (شخصان) وإيطاليا (شخصان) وألمانيا (شخص) وكولومبيا (شخص).

وذكرت الوزارة أن اكتشاف الحالات تم عبر فحص المخالطين للإصابتين المعلن عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات.