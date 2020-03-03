- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن تقديم موعد إجازة الربيع للمدارس والعمل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم "إجازة الربيع" والعمل بمبادرة "التعلم عن بعد" وتعطيل مؤسسات التعليم العالي لمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وجاء في القرار الذي نشرته وام: "التربية تعلن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية".
وكانت قد أعلنت الإمارات في وقت سابق الثلاثاء، عن تسجل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 27 حالة أعلن عن شفاء 5 منها.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى أن المصابين الذين أعلن عنهم مؤخرا يحملون جنسيات روسيا (شخصان) وإيطاليا (شخصان) وألمانيا (شخص) وكولومبيا (شخص).
وذكرت الوزارة أن اكتشاف الحالات تم عبر فحص المخالطين للإصابتين المعلن عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن تقديم موعد إجازة الربيع للمدارس والعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.