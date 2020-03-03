مقتل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

الخليج 365

أعلن ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي“ مقتل القيادي التونسي سيف الله بن حسين الملقب بـ“أبي عياض“ في مالي إثر غارة فرنسية.



ونشر التنظيم مقطع فيديو السبت الماضي، يعلن فيه مقتل بن حسين فضلا عن قادة آخرين.

ويأتي الإعلان بعد عام من مقتل الجزائري جمال عكاشة الملقب ”يحيى أبو الهمام“ الذي أعلنت عنه الحكومة الفرنسية في 22 شباط/فبراير 2019.

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وقال أمير التنظيم، أبو مصعب عبدالودود، في التسجيل، إن بن حسين قتل بـ“غارة فرنسية حاقدة في المدة الأخيرة“.

وأعلنت وسائل إعلام مرارا مقتل أبو عياض، وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ قد أكدت ذلك عام 2015 أثناء غارة أمريكية في ليبيا، كما أن السلطات الفرنسية لم تكشف عن وفاته في عام 2019 قبل نشر هذا التسجيل.

وبعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، مطلع 2011 ، أسس سيف الله بن حسين ”تنظيم أنصار الشريعة“ الذي يتكون، وفق وزارة الداخلية، من أربعة أجنحة أمنية، وعسكرية، ومالية، ودعوية فككتها أجهزة الأمن عام 2013.

وقام التنظيم بتهريب كميات كبيرة من السلاح من ليبيا إلى تونس، حيث خطط ”للانقضاض على الحكم بقوة السلاح“ وإعلان ”أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا“ بحسب وزارة الداخلية آنذاك.

كما خطط لعملية استهدفت عناصر في الجيش والشرطة والهجوم الذي شنه أنصار التنظيم على مقر السفارة الأمريكية في تونس في أيلول/ سبتمبر 2012، بحسب الوزارة.

وعام 2013، صنفت تونس والولايات المتحدة ”أنصار الشريعة“ تنظيما إرهابيا، وأصدرتا مذكرات جلب بحق مؤسسه.